Koopmeiners non partirà per il Galatasaray, ma il club lo mette sul mercato. La trattativa con il club turco è stata bloccata, mentre si fa strada l’ipotesi di un trasferimento in Spagna. Intanto, circola il nome del suo possibile sostituto, che potrebbe arrivare dalla stessa lista di mercato. La decisione finale è ancora da definire, ma il centrocampista rimane tra i giocatori con più probabilità di lasciare la squadra.

di Luca Fioretti Koopmeiners è il primo della lista dei partenti secondo la Gazzetta dello Sport: il no al Galatasaray e l’incastro perfetto con il Real Madrid. Il futuro del centrocampo della Juventus passa inevitabilmente dal destino di Teun Koopmeiners, ormai individuato dai vertici societari come la pedina chiave per sbloccare le grandi manovre in entrata. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le possibilità che all’olandese venga rinnovata la fiducia dopo due stagioni vissute decisamente al di sotto delle aspettative generali sono ridotte al lumicino. La dirigenza ha inserito l’ex Atalanta in cima alla lista dei sacrificabili, con l’obiettivo preciso di liberare spazio salariale e accumulare risorse per regalare a mister Luciano Spalletti un reparto mediano di tutt’altro spessore atletico e geometrico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Koopmeiners via dalla Juve? No al Galatasaray, ma per il club è sul mercato. Intanto spunta il nome del suo sostituto

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KOOPMEINERS VIA DALLA JUVE DALLA TURCHIA SICURI: OFFERTA SHOCK DEL GALATASARAY

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