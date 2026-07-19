Milan idea Hojbjerg a centrocampo | si può fare

Da calciomercato.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan sta lavorando per ingaggiare Pierre-Emile Hojbjerg a centrocampo. Dopo aver acquistato Gonçalo Ramos e Mario Gila, il club punta a rafforzare anche la zona mediana. La trattativa è in corso, ma ancora nessun accordo definitivo. La società continua a monitorare la disponibilità del giocatore e a negoziare con il suo attuale club. Non ci sono comunicazioni ufficiali sui tempi di definizione dell’operazione.

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I rossoneri sono sempre molto attivi sul mercato: ecco le ultime dopo gli acquisti di Gonçalo Ramos e Mario Gila.  Prima un nuovo centravanti come Gonçalo Ramos, poi il centrale difensivo come Mario Gila e adesso si lavora per rinforzare anche il centrocampo. Il Milan è, senza ombra di dubbio, tra le squadre più attive della Serie A in questa prima parte di calciomercato estivo e non vuole di certo fermarsi qui. Amorim – calciomercato.it (foto Ansa) L’ultima idea della società rossonera – secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’ – sarebbe Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista classe ’95 dell’ Olympique Marsiglia e della nazionale danese: nonostante un contratto fino al 30 giugno 2028, il calciatore sembra sempre più vicino all’addio e il Milan vorrebbe approfittarne per portarlo subito in Italia. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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NUOVA IDEA – HØJBJERG AL MILAN + FOLLI CRITICHE A PIPPO INZAGHI

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