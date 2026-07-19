Il Milan sta lavorando per ingaggiare Pierre-Emile Hojbjerg a centrocampo. Dopo aver acquistato Gonçalo Ramos e Mario Gila, il club punta a rafforzare anche la zona mediana. La trattativa è in corso, ma ancora nessun accordo definitivo. La società continua a monitorare la disponibilità del giocatore e a negoziare con il suo attuale club. Non ci sono comunicazioni ufficiali sui tempi di definizione dell’operazione.

I rossoneri sono sempre molto attivi sul mercato: ecco le ultime dopo gli acquisti di Gonçalo Ramos e Mario Gila. Prima un nuovo centravanti come Gonçalo Ramos, poi il centrale difensivo come Mario Gila e adesso si lavora per rinforzare anche il centrocampo. Il Milan è, senza ombra di dubbio, tra le squadre più attive della Serie A in questa prima parte di calciomercato estivo e non vuole di certo fermarsi qui. Amorim – calciomercato.it (foto Ansa) L’ultima idea della società rossonera – secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’ – sarebbe Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista classe ’95 dell’ Olympique Marsiglia e della nazionale danese: nonostante un contratto fino al 30 giugno 2028, il calciatore sembra sempre più vicino all’addio e il Milan vorrebbe approfittarne per portarlo subito in Italia. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Calciomercato.it - Milan, idea Hojbjerg a centrocampo: si può fare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

NUOVA IDEA – HØJBJERG AL MILAN + FOLLI CRITICHE A PIPPO INZAGHI

Notizie e thread social correlati

Atalanta, a centrocampo servono tre nomi. Nel casting Gaetano, Ricci, Jashari e HojbjergL'Atalanta ha venduto Marco Palestra al Chelsea per 57 milioni più 3 di bonus e il 10% di una futura rivendita, e Ederson allo United per 45 milioni.

Il Milan ora si muove al centro: Modric resta, la novità è HojbjergIl Milan ha deciso di rafforzare il reparto centrale, dopo aver annunciato le prime novità in attacco e difesa con l’ingaggio di Ramos e Gila.

Temi più discussi: Milan, Hojbjerg possibile idea per il centrocampo; Il Milan cerca un mediano: spunta l’idea Hojbjerg; Milan, spunta l'idea Hojbjerg per il centrocampo: la situazione e la posizione del Marsiglia; Calciomercato Milan, idea Hojbjerg per il centrocampo.

#Calciomercato: #Juve idea #Trubin o #Jorgensen, #Milan su #Hojbjerg, #Doekhi firma con la #Lazio x.com

Milan e Inter, avanti piano. Rossoneri su Hojbjerg. Ausilio non molla JonesPer la difesa nerazzurra sfuma Mancini, l’inglese ad Appiano solo cedendo Frattesi. La Juventus tra Pellegrino e Kolo Muani. Il Lecce tenta il colpo: contatti con Cavani. ilgiorno.it

Milan, Hojbjerg piaceva già prima del suo passaggio all'OM: ma ora servono cessioniIl Milan è alla ricerca di nuovi innesti. La società rossonera vuole consegnare a mister Amorim una rosa di livello che possa tornare a competere per i primi posti della classifica. L'esclusione dalla ... tuttomercatoweb.com