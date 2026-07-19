Il Milan potrebbe decidere di non cedere Estupiñán, secondo fonti vicine alla trattativa con l'Aston Villa. La proposta del club inglese non avrebbe convinto completamente il giocatore, che avrebbe espresso la volontà di rimanere in Italia. La trattativa tra le due squadre prosegue, ma non ci sono ancora accordi definitivi. La decisione finale sulla cessione o meno del difensore dipenderà dalle prossime valutazioni del club rossonero.

Nelle ultime settimane vi abbiamo raccontato nel dettaglio la trattativa in corso tra il Milan e l' Aston Villa per il possibile trasferimento di Pervis Estupiñán al club di Birmingham. L'entourage del difensore nazionale ecuadoriano ha già raggiunto un accordo di massima con i Villans sulla base di un contratto quinquennale da 3 milioni di euro netti a stagione (un importante scatto in avanti rispetto ai 2,5 milioni percepiti attualmente a Milano). Adesso, però, si attende che le due società trovino la quadra definitiva sul costo del cartellino. I conti del Milan: la richiesta di Via Aldo Rossi e la plusvalenza. La posizione del Milan è dettata da precise esigenze di bilancio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, 'giallo' Estupiñán: "I rossoneri potrebbero non avere tutta questa voglia di cederlo"

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