Il Milan sta valutando di cedere Estupiñán, che si sarebbe incontrato con l’allenatore del suo attuale club, un tecnico noto per il suo ruolo di ex giocatore e allenatore di alto profilo. Nel frattempo, un altro club sta puntando due giocatori rossoneri, considerati tra i più rappresentativi della rosa. La strategia del club è quella di ridurre la rosa per fare cassa e finanziare eventuali nuovi acquisti.

Il sontuoso calciomercato in entrata del nuovo Milan targato Rúben Amorim richiede adesso un'inevitabile e rigorosa opera di sfoltimento. A fronte degli acquisti di spessore internazionale di Gonçalo Ramos dal PSG e di Mario Gila dalla Lazio, operazioni per le quali il club di Via Aldo Rossi ha già investito una cifra superiore ai 100 milioni di euro, la sessione estiva rossonera dovrà necessariamente contemplare diverse cessioni importanti. L'obiettivo della dirigenza è duplice: alleggerire il monte ingaggi e monetizzare sacrificando quegli elementi non ritenuti funzionali al nuovo progetto tecnico del mister portoghese. Estupiñán ai saluti: c'è la telefonata di Unai Emery. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Il Milan taglia per fare cassa: Estupiñán va da Emery e Lampard vuole due big rossoneri

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