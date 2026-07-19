Il Pil del Mezzogiorno è in crescita, secondo i dati pubblicati dalla Svimez. Il direttore dell’istituto ha sottolineato che, con questa ripresa, diventa urgente aumentare gli stipendi. La proposta di estendere la Zona Economica Speciale unica al Nord è stata definita dal rappresentante come un grave errore strategico. La dichiarazione è stata rilasciata durante un intervento a Rai Parlamento.

L’estensione della Zes unica al Nord? «Sarebbe un grave errore strategico», dice senza mezzi termini il direttore della Svimez, Luca Bianchi, ospite ieri di Rai Parlamento. «La Zes rappresenta un'esperienza di successo concepita specificamente per il Sud - spiega l’economista - Il suo scopo è offrire condizioni localizzative di forte attrattività per gli investimenti rispetto al resto del Paese, facendo leva su una decisa semplificazione amministrativa e su mirati incentivi fiscali. Nel momento in cui questo differenziale a favore del Mezzogiorno viene meno, è evidente che un investitore preferirà sempre allocare le proprie risorse in aree geograficamente più vicine ai mercati di sbocco, ovvero al Nord. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Mezzogiorno, il Pil sale. La Svimez: «Ora serve innalzare gli stipendi»

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