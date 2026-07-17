parma presentate le maglie da trasferta per la nuova stagione

Sono state presentate le nuove maglie da trasferta per la stagione 202627 del Parma Calcio. Il nuovo Away Kit, prodotto da PUMA, sarà indossato dalla Prima Squadra maschile e femminile, oltre che dal Settore giovanile. La presentazione è avvenuta oggi, senza ulteriori dettagli sui modelli o design.

PUMA e Parma Calcio presentano oggi il nuovo Away Kit che sarà indossato dalla Prima Squadra Maschile e Femminile e dal Settore Giovanile nel corso della stagione calcistica 202627. Il nuovo Away Kit rende omaggio alla città e al suo heritage culturale attraverso il concept "Shaped by the City". Un design che nasce dagli spazi urbani di Parma e ne interpreta l'identità, trasformando gli elementi distintivi del tessuto cittadino in un simbolo da indossare anche fuori dal campo., Elemento caratterizzante dell’iconica maglia gialloblu è la texture grafica ispirata alle tradizionali pavimentazioni di Piazza Garibaldi e, più in generale, delle piazze italiane. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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