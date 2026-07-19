Facebook e Instagram sono stati inaccessibili in tutto il mondo per circa due o tre ore domenica 19 luglio a causa di un guasto tecnico. I due social network, utilizzati quotidianamente da miliardi di utenti, hanno riscontrato problemi di funzionamento durante tutto il giorno, interrompendo l'accesso e la condivisione di contenuti. La società responsabile ha confermato il malfunzionamento, che ha interessato entrambi i servizi contemporaneamente. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora spiegato le cause del problema.

Due tra i maggiori social network utilizzati ogni giorno da miliardi di utenti in tutto il mondo, Facebook e Instagram, hanno subìto prolungati malfunzionamenti nel corso della giornata di domenica 19 luglio durati mediamente tra le due e le tre ore. “Account non disponibile”. La segnalazione, come spesso avviene in questi casi, è stata immediata da parte di chi ha account sui profili social delle piattaforme di cui è proprietaria Meta come mostrato anche dal servizio Downdetector che ha registrato picchi di malfunzionamento dalle ore 9 alle ore 12 con un graduale ripristino dalle prime ore del pomeriggio. Chi provato a collegarsi su Facebook avrà letto il seguente messaggio: “Il tuo account non è al momento disponibile a causa di un problema del sito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Meta, Facebook e Instagram down in tutto il mondo: cosa è successo

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Are Facebook and Instagram down Reports say yes

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