Messi non si ripeterà mai

Il ct della Spagna ha dichiarato che la sua squadra non cercherà di eliminare Lionel Messi dalla finale della Coppa del Mondo. La frase è stata resa nota in un’intervista e rappresenta una posizione ufficiale in vista della partita decisiva. Non sono state fornite altre dichiarazioni o dettagli sui piani della squadra spagnola. La finale si avvicina e questa affermazione si aggiunge alle anticipazioni sulla strategia delle nazionali coinvolte.

2026-07-19 13:25:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il Ct della Spagna Luis de la Fuente afferma che la sua squadra non cercherà di eliminare Lionel Messi dalla finale della Coppa del Mondo. La leggenda dell’Argentina era in forma smagliante alla grande età di 39 anni e potrebbe vincere la Scarpa d’Oro se aiutasse il suo paese a vincere i Mondiali consecutivi. La Spagna ha vinto gli Europei nel 2024 e anche lei sta cercando di scrivere la storia. La Spagna è imbattuta da 37 partite da quando ha perso contro la Colombia nel marzo 2014, ma affronta probabilmente il più grande giocatore di tutti i tempi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Argentina, Messi: Siamo stati i migliori degli ultimi quattro anni

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