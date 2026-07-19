Messi ha dichiarato che l’Argentina ha scritto una storia che non si può cancellare, indipendentemente dal risultato. Ha sottolineato che il valore più grande di questi anni non sono solo i titoli vinti, ma l’intero percorso, inclusa la condivisione quotidiana con il gruppo e le competizioni affrontate. La sua riflessione si concentra sull’esperienza complessiva piuttosto che sui successi ottenuti.

"La cosa più bella di tutti questi anni non sono solo i titoli, ma l'intero percorso. Condividere ogni giorno con questo gruppo, competere insieme, rialzarsi nei momenti difficili e godersi ogni passo": si apre così un messaggio postato da Lionel Messi sul suo profilo Instagram a poche ore dalla finale dei Mondiali dell'Argentina contro la Spagna e rivolto alla squadra che cercherà di conquistare il secondo titolo consecutivo. "Grazie a tutti i miei compagni, allo staff tecnico e a tutte le persone che lavorano ogni giorno per mantenere questa squadra una famiglia. Qualunque cosa accada, questo gruppo ha già scritto una storia che non dimenticheremo mai e che nessuno potrà cancellare. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Messi: "Argentina, qualunque cosa accada abbiamo scritto una storia incancellabile"

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