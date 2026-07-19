CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, domenica 19 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Ufficializzati gli arrivi di Gonçalo Ramos dal PSG per 74 milioni di euro e di Mario Gila dalla Lazio per 27,5 milioni di euro (entrambi più bonus), ora per il Diavolo è soprattutto tempo di cessioni. C'è una trattativa in corso con l' Aston Villa per la cessione di Pervis Estupiñán al club di Birmingham: i rossoneri vogliono 20 milioni di euro, i ' Villans ' offrono 2-3 milioni di euro in meno, si tratta per trovare un accordo che soddisfi tutti, visto che il giocatore ha già trovato un'intesa con la squadra di Unai Emery per un contratto da 3 milioni di euro netti a stagione di stipendio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Mercato Milan LIVE | Spunta Koopmeiners. Leão apre alle squadre turche. Ricci in bilico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mercato Milan LIVE | Estupiñán, che succede? Leão apre alle squadre turche. Ricci in bilicoIl mercato del Milan si infiamma con l’interesse per Estupiñán, mentre Leão ha aperto alle trattative con squadre turche.

Mercato Milan LIVE | Estupiñán, che succede? Leão apre alle squadre turche. Poi ...Il mercato del Milan si concentra su Estupiñán, con aggiornamenti ancora da chiarire.

Temi più discussi: Milan, non c’è solo Alajbegovic per il centrocampo. Spunta un altro nome; Milan, per la difesa spunta Lucumi: ora non ha più la clausola. E la Juve...; Raimondi: Prossimo colpo del Milan, Ibra impazzito; ? Juve, a Spalletti piace Balogun; Milan, tesoretto di 150 milioni dalle cessioni.

Spunta l'idea MUSAH dal MILAN, le condizioni del possibile affare con la LAZIO. #sslazio #lazionews #lazionewseu #musah #calciomercatolazio #fabiani #milan #calciomercato #mercatolazio x.com

Ultimissime Milan live: spunta Atta, primi dialoghi per Kristensen e Davisà Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate rossoner ... msn.com

Milan, tra i candidati per la panchina spunta il pupillo di Rangnick: Matthias JaissleNulla è ancora deciso, ma il Milan accelera per completare la rivoluzione. Tante le caselle da occupare, per Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli, i dirigenti che hanno avuto da Gerry Cardinale il ... sportmediaset.mediaset.it