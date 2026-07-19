Il mercato del Milan si infiamma con l’interesse per Estupiñán, mentre Leão ha aperto alle trattative con squadre turche. Ricci si trova in bilico tra l’eventuale partenza e la permanenza in rosa. La giornata di domenica 19 luglio 2026 si concentra sulle voci di mercato e sugli sviluppi delle trattative in corso. Nessuna ufficialità ancora, ma le trattative sembrano entrare nel vivo. La squadra rossonera segue da vicino gli aggiornamenti e le possibili mosse future.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, domenica 19 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Ufficializzati gli arrivi di Gonçalo Ramos dal PSG per 74 milioni di euro e di Mario Gila dalla Lazio per 27,5 milioni di euro (entrambi più bonus), ora per il Diavolo è soprattutto tempo di cessioni. C'è una trattativa in corso con l' Aston Villa per la cessione di Pervis Estupiñán al club di Birmingham: i rossoneri vogliono 20 milioni di euro, i ' Villans ' offrono 2-3 milioni di euro in meno, si tratta per trovare un accordo che soddisfi tutti, visto che il giocatore ha già trovato un'intesa con la squadra di Unai Emery per un contratto da 3 milioni di euro netti a stagione di stipendio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Mercato Milan LIVE | Estupiñán, che succede? Leão apre alle squadre turche. Ricci in bilico

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