Mercato Milan LIVE | Estupiñán via Modri? resta Obiettivi Inácio Højbjerg e Karetsas
Il mercato del Milan prosegue con l’obiettivo di rinforzare la rosa. Estupiñán sembra in uscita, mentre Modric potrebbe restare. Sul tavolo ci sono i nomi di Inácio, Højbjerg e Karetsas come possibili acquisti. La sessione di mercato è in pieno fermento e le trattative sono in corso. La giornata di oggi, domenica 19 luglio 2026, sarà decisiva per gli sviluppi futuri.
CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, domenica 19 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Ufficializzati gli arrivi di Gonçalo Ramos dal PSG per 74 milioni di euro e di Mario Gila dalla Lazio per 27,5 milioni di euro (entrambi più bonus), ora per il Diavolo è soprattutto tempo di cessioni. C'è una trattativa in corso con l' Aston Villa per la cessione di Pervis Estupiñán al club di Birmingham: i rossoneri vogliono 20 milioni di euro, i ' Villans ' offrono 2-3 milioni di euro in meno, si tratta per trovare un accordo che soddisfi tutti, visto che il giocatore ha già trovato un'intesa con la squadra di Unai Emery per un contratto da 3 milioni di euro netti a stagione di stipendio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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