Mercato Milan LIVE | Estupiñán via Modri? resta Obiettivi Inácio Højbjerg e Karetsas

Notizia in breve

Il mercato del Milan prosegue con l’obiettivo di rinforzare la rosa. Estupiñán sembra in uscita, mentre Modric potrebbe restare. Sul tavolo ci sono i nomi di Inácio, Højbjerg e Karetsas come possibili acquisti. La sessione di mercato è in pieno fermento e le trattative sono in corso. La giornata di oggi, domenica 19 luglio 2026, sarà decisiva per gli sviluppi futuri.