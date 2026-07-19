Mercato il Fossombrone conferma Giometti L’apecchiese Rossi vice trainer della Triestina

Il Fossombrone ha annunciato la conferma dell’attaccante Cristiano Giometti, nato nel 2006. Dopo aver giocato nelle giovanili di Rimini e Cesena, e aver militato alla Pistoiese, Giometti si è unito alla squadra lo scorso anno. Durante questa stagione, ha segnato sei gol contribuendo alla salvezza del club. Nel frattempo, l’apecchiese Rossi è stato nominato vice trainer della Triestina.

Il Fossombrone comunica la conferma di Cristiano Giometti, attaccante classe 2006. Giometti dopo essere cresciuto nelle giovanili di Rimini e Cesena e dopo un’esperienza alla Pistoiese è arrivato a Fossombrone nella stagione scorsa fornendo un’importante contributo alla salvezza realizzando 6 reti. L’apecchiese Giuseppe Rossi è da ieri il vice trainer della Triestina, fungerà da vice di Gaetano Fontana. Rossi è stato già vice di Giovagnoli sulla panchina del Dundalk Fc. con la quale squadra ha vinto la Coppa di Irlanda e la President Cup (la nostra Supercoppa) e partecipato e qualificato ai gruppi di Europa Conferenze League. Rientrato in Italia si rimette in gioco in una società ricca di tradizioni sportive come è la Triestina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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