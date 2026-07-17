Il Fossombrone sta valutando tre possibili acquisti per rinforzare l’attacco: si tratta di Giordano Conti, nato nel 2002 e ex Imperia; Mattia Gallo, classe 2005 proveniente dal Castelfidardo, con dieci gol segnati; ed Emanuel Odianose, nato nel 1998 e ex Giulianova. La società ha in programma incontri con i rispettivi agenti per definire le trattative.

Il Fossombrone ha sul taccuino i nomi di tre attaccanti: Giordano Conti classe 2002 ex Imperia, Mattia Gallo classe 2005 ex Castelfidardo (10 gol) e Emanuel Odianose classe 1998 ex Giulianova. Tutti e tre sono delle punte centrali, ne verrà scelto uno. La K Sport Montecchio Gallo ha contrattualizzato l’esterno alto Mirco Cerulli, classe 2004 proveniente dalla Maceratese ed è molto vicina all’ingaggio di Fation Haxhiu attaccante esterno 2007 giù del Cannara e poi alla Salernitana. La K Sport Montecchio Gallo ha poi messo nero su bianco con il portiere della Primavera del Sudtirol (serie B) Lorenzo Bonifacio classe 2007. L’Urbino ha confermato ieri Andrea Pedinelli, classe 2006. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mercato, tre piste calde per il Fossombrone

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Calciomercato Napoli, da Frattesi a Dodò: tutte le piste calde seguite dagli azzurri

Muharemovic, Gila, Ederson e... Le aste di mercato più calde dell'estateDurante l’estate, diverse operazioni di mercato hanno coinvolto calciatori di varie squadre italiane.

Si parla di: Inter, tre piste per la fascia destra: Spence tra i candidati insieme a Doué e Molina.

Transfer market, three hot leads for FossombroneThe attackers Conti, Gallo and Odianose are in the sights of the Metauro team, K Sport puts pen to paper for the goalkeeper Bonifacio of Sudtirol. sport.quotidiano.net

Mercato, tre piste calde per il FossombroneGli attaccanti Conti, Gallo e Odianose nel mirino dei metaurensi, K Sport mette nero su bianco per il portiere Bonifacio del Sudtirol . sport.quotidiano.net