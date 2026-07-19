Tra i nomi inseriti nella rosa del Pontedera per la stagione 2026-2027 ci sono figure che ricordano politici e leader internazionali, come Meloni, Cossiga, Giani e Putin. La presenza di questi nomi ha suscitato reazioni tra i tifosi, alcuni ironici e altri più sospettosi. La lista dei giocatori include anche volti meno noti, ma l’associazione con queste figure pubbliche ha attirato l’attenzione di chi segue con attenzione la squadra.

Pontedera, 19 luglio 2026 – “A pensar male si fa peccato.” diceva qualcuno, ma la verità è che spulciando la rosa del Pontedera in vista della stagione 202627 il sospetto viene. Perché la società granata, finita nelle mani di un fondo brasiliano, in questi giorni sta facendo molto parlare di sè. Il club, pronto a ripartire dalla Serie D dopo un campionato piuttosto travagliato, è passato di mano nello scorso mese di febbraio. E domani, lunedì 20 luglio, comincerà ufficialmente la nuova avventura. Il problema è che nella lista dei convocati diramata prima del raduno compaiono dei nomi – o meglio, dei cognomi – piuttosto singolari. Tanto da far venire il sospetto che molti di loro siano, come si dice in questi casi, dei fake. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Meloni, Cossiga, Giani e Putin: non è un raduno politico, ma la nuova rosa del Pontedera tra ironia (e sospetti) dei tifosi

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