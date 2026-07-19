Marvel | Stephen Wacker è il nuovo Editor in Chief al posto di CB Cebulski

Il 16 luglio 2026 Marvel Comics ha comunicato che Stephen Wacker assume il ruolo di Editor in Chief, sostituendo C.B. Cebulski. La nomina è stata annunciata ufficialmente dalla casa editrice, senza ulteriori dettagli sui motivi del cambio. Wacker ha già lavorato in passato in ruoli di rilievo all’interno della stessa azienda. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali e aggiornamenti sul sito del editore.

Il 16 luglio 2026 Marvel Comics ha annunciato due notizie destinate a cambiare profondamente la casa editrice: la prima è quella che vede Stephen Wacker diventare il nuovo Editor in Chief andando a rimpiazzare C.B Cebulski, la seconda che la storica sede di New York verrà trasferita a Burbank, in California, entro luglio 2027. La notizia. Brad Winderbaum l’Head of Marvel Television, Animation, Comics & Franchise Wacker subentra a C.B. Cebulski, che lascia il ruolo dopo quasi nove anni, il terzo mandato più lungo nella storia Marvel dopo le gestioni di Stan Lee e Jim Shooter, per trasferirsi in Giappone con il nuovo incarico di Editor, Asia Originals. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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MARVEL Replaces C.B. Cebulski! Stephen Wacker is NEW Editor-in-Chief and a BIG MOVE to California

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