Dal 21 al 27 luglio, il Parco Endas di Martorano ospita la Festa della Voce Repubblicana, evento che celebra i cinquant’anni dell’iniziativa. La settimana si anima con incontri culturali e politici, spettacoli musicali e stand gastronomici. L’evento è organizzato dal Partito Repubblicano di Cesena e coinvolge la comunità locale con diverse attività che si svolgono nel parco.

Il Parco Endas di Martorano si ravviva con la Festa della Voce Repubblicana. Tanti gli appuntamenti da martedì 21 a lunedì 27 luglio. Approfondimenti culturali e politici, musica e prelibatezze culinarie, per celebrare i 50 anni dell’evento organizzato dal Pri di Cesena. Le radici della tradizione della kermesse risalgono al 1974 e siamo arrivati ad oggi, con due anni di pausa per la pandemia. Per l’occasione è stata fatta anche una maglietta celebrativa. "Un evento al quale siamo particolarmente legati, reso possibile grazie ai nostri sponsor e all’impegno di un’ottantina di volontari – spiega il segretario del Pri di Cesena Germano Gabanini – la festa è ricca di appuntamenti imperdibili, e si conferma uno dei principali salotti estivi di dibattito pubblico e conviviale del Cesenate". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Martorano in festa. Cinquant’anni insieme con La Voce Repubblicana

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