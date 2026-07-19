Un’amica nota di Mario Adinolfi ha commentato pubblicamente l’arresto, descrivendo il loro rapporto e sottolineando la sua vicinanza. La donna ha affermato di conoscere Adinolfi da tempo e di mantenere un rapporto di amicizia. Ha inoltre precisato di non voler esprimere giudizi sulla vicenda, evidenziando la sua posizione di sostegno personale. La sua dichiarazione si è diffusa sui social, suscitando reazioni tra il pubblico e i follower.

L’arresto di Mario Adinolfi provoca numerose reazioni nel mondo televisivo. Una sua famosa amica interviene pubblicamente, raccontando il loro rapporto e la propria posizione: il suo messaggio chiarisce amicizia e responsabilità. La notizia dell’ arresto di Mario Adinolfi ha rapidamente attirato l’attenzione dei media e provocato numerose reazioni sui social. Il giornalista ed ex parlamentare sarebbe coinvolto in un’inchiesta nella quale vengono contestate ipotesi di truffa ed evasione fiscale. In attesa degli sviluppi giudiziari, diverse personalità televisive hanno deciso di commentare pubblicamente quanto accaduto nelle ultime ore. Tra queste figura una donna molto conosciuta dal pubblico italiano, legata ad Adinolfi da un’ amicizia nata davanti alle telecamere. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Mario Adinolfi arrestato, parla una sua amica famosa e lo sostiene: ecco chi è e cosa ha detto

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Mario Adinolfi arrestato per truffa ed evasione fiscale. «Buco da quasi 5 milioni di euro»

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