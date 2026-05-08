Durante la trasmissione delle 14, un conduttore ha espresso parole molto dure in diretta, attirando l’attenzione dei presenti e del pubblico a casa. La puntata, che stava attraversando una fase positiva, è stata interrotta da una decisione che ha generato reazioni contrastanti tra gli spettatori e gli addetti ai lavori. La dichiarazione ha suscitato discussioni sui social e tra gli esperti del settore, accendendo un dibattito immediato.

Proprio nel momento in cui Ore 14 stava vivendo una delle stagioni più fortunate della sua storia, è arrivata una decisione destinata a far discutere pubblico e addetti ai lavori. Milo Infante ha salutato i telespettatori di Rai 2 con parole che non sono affatto passate inosservate, lasciando intendere amarezza, incertezza e anche qualche frecciata ben precisa. La chiusura anticipata del programma, infatti, ha sorpreso tutti, soprattutto considerando gli ascolti record registrati nelle ultime settimane. Milo Infante chiude in anticipo e non sa se tornerà in onda: le sue parole e il sostegno del pubblico. Nel finale dell’ultima puntata stagionale di Ore 14, Milo Infante ha comunicato ufficialmente lo stop della trasmissione, spiegando che dal giorno successivo lo spazio pomeridiano sarebbe stato occupato dal Giro d’Italia.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Milo Infante è furioso, avete sentito cosa ha detto in diretta? Stavolta non le manda a dire (e il pubblico lo sostiene!)

Milo Infante è furioso, avete sentito cosa ha detto in diretta Stavolta non le manda a dire

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