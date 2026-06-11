Il 11 giugno 2026, sui social sono apparsi numerosi contenuti di dessert realistici, tra cui limoni, fragole, arachidi e popcorn, che sembrano autentici ma sono riproduzioni in cera o materiali simili. Questa tendenza ha portato a un aumento delle vendite di prodotti e accessori correlati in diverse città, inclusa Firenze. La moda si diffonde attraverso foto e video condivisi online, attirando l’attenzione di utenti e commercianti.

Firenze, 11 giugno 2026 - Sembrano limoni appena raccolti, fragole mature, arachidi ancora nel guscio o persino popcorn pronti per il cinema. In realtà sono raffinati dolci di pasticceria che nascondono mousse, creme e inserti di frutta. È il fenomeno della "frutta realistica ", il trend del momento sui social network che sta conquistando soprattutto i più giovani e che sta facendo aumentare la domanda anche nelle pasticcerie fiorentine. Il boom sui social network. Video da milioni di visualizzazioni su TikTok e Instagram mostrano ragazzi che tagliano un limone perfetto o mordono una fragola dall'aspetto impeccabile per poi svelare che si tratta di un dessert. Un effetto sorpresa che sta trasformando questi dolci in autentici protagonisti dei social. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Frutta o dolce? La moda dei dessert realistici conquista i social e fa impennare le vendite anche a Firenze

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