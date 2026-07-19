Un profiler noto per le serie televisive ha fatto alcune osservazioni mentre preparava spaghetti alla carbonara. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle intuizioni, ma si suggerisce un collegamento tra il buon cibo e l’attività investigativa. La notizia si concentra su un esempio di come le attività quotidiane possano influenzare il modo di pensare e di analizzare i casi. Non ci sono ulteriori informazioni su eventuali ricerche o risultati ufficiali.

M angiando bene si indaga meglio? Probabilmente sì. Forse per questo nessuno ha ancora inventato un detective anoressico (smentitemi). David Rossi, il profiler delle serie Criminal Minds, ha un paio di intuizioni fondamentali mentre prepara gli spaghetti alla carbonara (è di origine italiana e ci tiene a dirlo). Dalla Londra vittoriana alla Sicilia di Vigàta, passando per Shanghai con Chen Cao, poeta e ispettore di polizia, il palato degli investigatori racconta carattere, ossessioni, geografia sentimentale e, spesso, il loro metodo. Dopo Sherlock Holmes il detective smette di essere una macchina deduttiva. Comincia ad avere gusti, debolezze, rituali. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Mangiando bene si indaga meglio? A giudicare dai libri, probabilmente sì.

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