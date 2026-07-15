difendere la salute mangiando bene

Nelle Marche, un progetto promosso da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Aletheia coinvolge medici e agricoltori per promuovere un’alimentazione sana. L’obiettivo è sensibilizzare sull’importanza di mangiare bene per tutelare la salute. L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di iniziative nazionali dedicate alla promozione del benessere attraverso scelte alimentari consapevoli.

La salute si difende anche a tavola nelle Marche, una regione che si conferma sempre più ’Terra del Benessere’. È questo il messaggio al centro dell’iniziativa promossa da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Aletheia, che unisce medici e agricoltori in un progetto nazionale. L’obiettivo è promuovere modelli alimentari ispirati alla Dieta Mediterranea, offrendo ai cittadini la possibilità di acquistare direttamente dai produttori eccellenze locali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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