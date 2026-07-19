Maltempo | grandine raffiche di vento alberi caduti e allagamenti nel Rodigino Blackout per l' incendio di un trasformatore

Nella notte tra il 18 e il 19 luglio, nella provincia di Rovigo, si sono verificati eventi meteorologici estremi. Sono state registrate grandinate, raffiche di vento intense e piogge abbondanti. Alberi sono caduti e si sono verificati allagamenti diffusi. Un trasformatore è stato coinvolto in un incendio, causando un blackout nella zona.

ROVIGO - Il maltempo ha fatto sentire i suoi pesanti effetti nella provincia di Rovigo la notte tra 18 e 19 luglio, con grandine, forti piogge e fenomeni di downburst con forti raffiche di vento. Colpite in particolare le zone del centro di Rovigo, di Pincara, Adria, Villanova Marchesana dove si sono registrate grandinate con chicchi anche di notevoli dimensioni e la caduta di alcuni alberi. Il momento più intenso della perturbazione si è verificato all'1, seguito da una seconda ondata meno intensa alle 3. Una situazione che pesa sulle colture, già duramente provate dalla siccità. Gli effetti Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco: a Rovigo alcuni alberi sono caduti sulle auto in sosta in particolare in viale Maddalena. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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