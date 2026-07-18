Nel primo pomeriggio di oggi, nel Trevigiano si sono verificati raffiche di vento, alberi caduti e grandine, causando danni e disagi. La regione è sotto allerta gialla per maltempo. Nel Veneziano, le precipitazioni di pioggia mista a grandine hanno interessato la zona durante le celebrazioni del Redentore, una giornata molto sentita nella laguna. La situazione ha portato a interventi di emergenza e allerta tra la popolazione.

Grandine e maltempo sul Veneto: nel primo pomeriggio di oggi, sabato 18 luglio, pioggia mista a grandine ha colpito il Veneziano proprio nel Redentore, una delle giornate più suggestive per gli abitanti della laguna e non solo. Mentre si attende il tradizionale spettacolo pirotecnico che torna ad animare, come ogni anno, il, Bacino di San Marco, i temporali continuano ad abbattersi sul territorio. Pioggia e grandinate locali sono dovute all'ingresso di aria più fredda da nord, che ha portato al conseguente aumento dell'instabilità: nella giornata di sabato 18 luglio sono, infatti, previsti temporali a partire dalle zone montane, poi poi in estensione alla pianura nel corso della giornata, con fenomeno possibili fino alle prime ore di domenica. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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© Ilgazzettino.it - Grandine nella giornata del Redentore, raffiche di vento e alberi caduti nel Trevigiano. Allerta gialla per il maltempo

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