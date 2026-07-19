"Settanta euro per bagagli troppo grossi all'aeroporto di Malpensa ": questa l'ultima truffa con cui devono fare i conti i passeggeri in partenza. Una trappola in cui non è poi così difficile cadere, dal momento che in genere le regole sulle valigie sono molto rigide e ciascuna compagnia stabilisce limiti precisi per dimensioni e peso. Limiti che, se superati, fanno scattare costi aggiuntivi. Il raggiro in questione sfrutterebbe la fretta di chi sta per partire e il timore di perdere il volo, portando le vittime a pagare somme di denaro in realtà non dovute. Secondo quanto raccontato e riportato da Fanpage, i falsi addetti avrebbero operato nelle aree precedenti ai controlli di sicurezza del Terminal 2 di Malpensa, puntando soprattutto persone sole, turisti stranieri o viaggiatori apparentemente meno esperti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Malpensa, "70 euro": ecco la truffa della valigia che fa impazzire gli aeroporti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Chiedono 70 euro per bagagli troppo grossi all’aeroporto di Malpensa, ma è una truffa: come funzionaIn aeroporto, alcuni falsi addetti chiedono fino a 70 euro per bagagli considerati troppo grandi, ma si tratta di una truffa.

Leggi anche: "Ro!", l'urlo vichingo dei norvegesi fa impazzire gli States. Ecco com'è nato