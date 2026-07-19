Malpensa 70 euro | ecco la truffa della valigia che fa impazzire gli aeroporti

Da liberoquotidiano.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Malpensa, alcuni passeggeri sono stati coinvolti in una truffa legata al pagamento di 70 euro per bagagli considerati troppo grandi. La richiesta di pagamento si verifica quando i bagagli superano i limiti di dimensione e peso stabiliti dalle compagnie aeree, spesso con regole rigide. La truffa si basa sulla richiesta di questa somma extra senza preavviso, creando confusione tra i viaggiatori che cercano di rispettare le norme aeroportuali.

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"Settanta euro per bagagli troppo grossi all'aeroporto di Malpensa ": questa l'ultima truffa con cui devono fare i conti i passeggeri in partenza. Una trappola in cui non è poi così difficile cadere, dal momento che in genere le regole sulle valigie sono molto rigide e ciascuna compagnia stabilisce limiti precisi per dimensioni e peso. Limiti che, se superati, fanno scattare costi aggiuntivi. Il raggiro in questione sfrutterebbe la fretta di chi sta per partire e il timore di perdere il volo, portando le vittime a pagare somme di denaro in realtà non dovute. Secondo quanto raccontato e riportato da Fanpage, i falsi addetti avrebbero operato nelle aree precedenti ai controlli di sicurezza del Terminal 2 di Malpensa, puntando soprattutto persone sole, turisti stranieri o viaggiatori apparentemente meno esperti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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