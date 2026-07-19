Malore per la responsabile dell’ufficio postale

La responsabile di un ufficio postale ha avuto un malore, attribuito dal sindacato a problemi con il climatizzatore non funzionante. L’incidente è stato segnalato da un rappresentante sindacale, senza ulteriori dettagli sullo stato di salute. Non sono state fornite informazioni su eventuali interventi o conseguenze legali. La causa indicata riguarda il malfunzionamento del sistema di climatizzazione nell’edificio.

La responsabile dell’ ufficio postale colta da un malore, secondo il sindacato per colpa del climatizzatore che non andava. La denuncia arriva dal coordinatore Uil Fpc provinciale di Massa Carrara Paolo Lippi: "Il grave fatto è accaduto nell’ufficio postale di Monti di Licciana Nardi, in cui la responsabile dell’ufficio è stata portata in ospedale per malore causa il non funzionamento del climatizzatore e affaticamento essendo sempre sola. E’ inaccettabile che in un ufficio che deve essere coperto da due unità, ci sia sistematicamente sempre solo la responsabile dell’ufficio salvo rare occasioni in cui è affiancata da un operatore di sportello". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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