malati di alzheimer in rsa retta a carico anche della famiglia

La Corte d’Appello di Brescia ha stabilito che le rette per le persone con Alzheimer in residenze sanitarie assistenziali non sono gratuite e devono essere pagate anche dalle famiglie. La sentenza si basa su un ricorso presentato contro una decisione precedente che prevedeva l’esenzione totale dal pagamento. La decisione riguarda specificamente le modalità di copertura delle spese e chiarisce che il contributo familiare resta obbligatorio, anche in presenza di condizioni di fragilità dei pazienti.

Nel ping pong di sentenze sulle rette in Rsa per le persone con Alzheimer, dalla Corte d’Appello di Brescia ne arriva una che esclude la gratuità. In sostanza, non è detto che, se un anziano ricoverato in Rsa è affetto da Alzheimer, automaticamente la famiglia non debba pagare nulla e tutta la spesa resti a carico del Sistema sanitario nazionale: si deve verificare caso per caso, perché la gratuità dipende dalla forma della patologia dell’anziano e dalla natura delle prestazioni erogate. È il principio affermato nella sentenza con cui è stato respinto l’appello dell’erede di un’anziana nei confronti del giudizio di primo grado, nel caso che la opponeva alla Fondazione associata Uneba, che aveva accolto l’anziana, come segnalato dalla stessa Commissione giuridica di Uneba nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Rette RSA: attenzione alla quota a carico delle famiglie nei casi di Alzheimer

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