mai rendere una relazione irraggiungibile per ottenere conferma del proprio valore

Cara Candida, ho 38 anni e temo di aver capito una cosa poco edificante su di me: mi innamoro soltanto degli uomini che non mi vogliono abbastanza. Me ne sono accorta con l’ultima storia. Ho conosciuto Paolo a una cena di amici. All’inizio, mi piaceva molto: brillante, ironico, un lavoro che ama, una vita piena. Dopo poche settimane, però, lui era molto preso da me. Mi scriveva al mattino, organizzava il fine settimana, mi presentava agli amici. Una sera mi ha lasciato uno spazzolino a casa sua e mi ha detto, ridendo: «Così smetti di portartelo avanti e indietro». In quel momento, invece di emozionarmi, mi sono sentita soffocare. Ho cominciato a notare difetti che prima non vedevo. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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