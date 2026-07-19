Jannik Sinner ha deciso di ispirarsi a un altro giocatore per migliorare il suo servizio, secondo quanto dichiarato da Madison Keys. Dopo aver vinto Wimbledon e difeso il titolo sui campi di Londra, Sinner si sta prendendo alcuni giorni di riposo. La tennista ha commentato che il tennista italiano ha scelto di adottare alcuni aspetti del gioco di un collega per potenziare il suo servizio. Non sono stati forniti dettagli sul nome del giocatore a cui si sarebbe ispirato.

Jannik Sinner si sta godendo qualche giorno di meritato riposo dopo aver vinto Wimbledon ed essere riuscito a difendere il trofeo sui sacri prati londinesi. Sono passati sei giorni dall’affermazione del numero 1 del mondo sull’erba più iconica prestigiosa del mondo, dove ha conquistato il quinto Slam della propria carriera e ha ampliato la propria bacheca, in cui spiccano anche due Australian Open e uno US Open. Il 24enne ha rialzato la testa dopo la prematura eliminazione al Roland Garros in una stagione dove ha vinto ben cinque Masters 1000. Il fuoriclasse altoatesino tornerà ad allenarsi prossimamente e dovrà sciogliere il dubbio su quale sarà il suo ritorno in campo: il Masters 1000 di Montreal (2-13 agosto) o il Masters 1000 di Cincinnati (13-23 agosto). 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Madison Keys sul servizio di Jannik Sinner: “Ha deciso di ispirarsi ad un giocatore per migliorarlo”

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