Madison Keys rivela | Sinner ha migliorato il servizio perché si é ispirato ad un giocatore

Jannik Sinner ha dichiarato di aver migliorato il servizio ispirandosi a un altro giocatore. Attualmente, il tennista sta prendendo alcuni giorni di pausa dopo aver vinto Wimbledon e aver difeso il titolo sui campi di Londra.

Jannik Sinner si sta godendo qualche giorno di meritato riposo dopo aver vinto Wimbledon ed essere riuscito a difendere il trofeo sui sacri prati londinesi. Sono passati sei giorni dall’affermazione del numero 1 del mondo sull’erba più iconica prestigiosa del mondo, dove ha conquistato il quinto Slam della propria carriera e ha ampliato la propria bacheca, in cui spiccano anche due Australian Open e uno US Open. Il 24enne ha rialzato la testa dopo la prematura eliminazione al Roland Garros in una stagione dove ha vinto ben cinque Masters 1000. Il fuoriclasse altoatesino tornerà ad allenarsi prossimamente e dovrà sciogliere il dubbio su quale sarà il suo ritorno in campo: il Masters 1000 di Montreal (2-13 agosto) o il Masters 1000 di Cincinnati (13-23 agosto). 🔗 Leggi su Oasport.it

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