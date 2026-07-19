Il Comune di Lucignano investirà 400mila euro per rinnovare l’area sportiva di Porta Murata. La somma proviene da un finanziamento regionale, ottenuto tramite il Bando Impiantistica sportiva 2026, che coprirà il 95% dell’intero importo. L’obiettivo è creare un polo dedicato allo sport e alla socialità, con interventi di miglioramento delle strutture esistenti e nuove installazioni.

Quattrocentomila euro per trasformare l’area sportiva di Porta Murata in un vero polo dedicato allo sport e alla socialità. Il Comune di Lucignano si è aggiudicato il finanziamento del Bando Impiantistica sportiva 2026 della Regione Toscana, che coprirà il 95% dell’investimento complessivo. Il restante 5% sarà cofinanziato dall’amministrazione comunale. Il progetto prevede il completo rinnovamento dei due impianti sportivi esistenti, che saranno adeguati per ospitare un maggior numero di discipline, e la riqualificazione degli spazi esterni con una nuova viabilità pedonale e carrabile. L’obiettivo è restituire alla cittadinanza un’area moderna, sicura e più fruibile, trasformandola in un punto di riferimento per associazioni, scuole e cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lucignano, 400mila euro per il nuovo polo dello sport

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lucignano si aggiudica il bando regionale per l'impiantistica sportiva: 400 mila euro per il nuovo polo di Porta MurataIl Comune di Lucignano ha ottenuto un finanziamento di 400 mila euro dalla Regione Toscana tramite il Bando Impiantistica Sportiva 2026.

Progetto da 5 milioni di euro per il nuovo palazzetto dello sportLa giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per un nuovo palazzetto dello sport a Pavullo, con un investimento di 5 milioni di euro.

Argomenti più discussi: Lucignano, 400mila euro per il nuovo polo dello sport; Lucignano si aggiudica il bando regionale per l'impiantistica sportiva: 400 mila euro per il nuovo polo di Porta Murata; Sospeso lo stato di agitazione del personale dell’Asl Toscana Sud-Est. Fissati gli incontri con le sigle sindacali: la soddisfazione di NurSind; Sanità aretina, Cisl: Serve continuità, non un’altra rivoluzione organizzativa.

Lucignano si aggiudica il bando regionale per l'impiantistica sportiva: 400 mila euro per il nuovo polo di Porta MurataUn progetto che guarda al futuro: sport, accessibilità e rigenerazione urbana per rilanciare l'intera area di Porta Murata ... msn.com