L’oroscopo makeup & fashion | se il tuo beauty mood avesse una playlist questa settimana sarebbe tutta da mettere in repeat

Questa settimana, l’oroscopo makeup & fashion suggerisce che il modo in cui ci si trucca può influenzare il proprio stato d’animo. Si sottolinea come il makeup sia ormai più di un semplice gesto estetico, diventando un modo per esprimere sé stessi. Viene evidenziato che, in alcuni giorni, un semplice gloss può dare sicurezza, mentre in altri, un eyeliner ben fatto può migliorare l’umore.

arriva in tuo aiuto l’ oroscopo makeup & fashion, tranquilli. Diciamoci la verità: ormai il makeup non è più solo makeup. È linguaggio. Ci sono giorni in cui metti il gloss e ti senti pronta a conquistare il mondo, altri in cui basta un eyeliner venuto bene per convincerti che forse la vita non è poi così male. E no, non è superficiale. È quella strana magia per cui un rossetto può cambiarti l’umore molto prima che cambi la tua giornata. L’oroscopo makeup & fashion di domenica 19 luglio, segno per segno. È il famoso main character placebo. Non risolve i problemi, certo. Un giorno siamo tutte tomato girl, quello dopo office siren, poi arriva la fisherman aesthetic, la settimana dopo qualcun altro decide che il colore dell’estate è completamente diverso da quello dell’estate precedente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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