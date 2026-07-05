Oggi, secondo l’oroscopo makeup & fashion, il tuo alter ego beauty è già uscito di casa e sembra stare meglio di te. La teoria suggerisce che ci siano giorni in cui il trucco risulta più efficace, quasi naturale, senza bisogno di sforzo. Si tratta di una convinzione che meriterebbe approfondimenti scientifici. Per ora, basta sapere che in queste giornate il look appare più luminoso e spontaneo, come se fosse già pronto per affrontare il mondo.

arriva in tuo aiuto l’oroscopo makeup & fashion, tranquilla. Vi sveliamo una cosa. E’ una teoria che meriterebbe uno studio scientifico: esistono giorni in cui il makeup è semplicemente. makeup. Poi esistono quelle settimane in cui basta cambiare rossetto per convincerti che la tua vita abbia finalmente preso la piega giusta. Per questo arriva in tuo aiuto l’oroscopo makeup & fashion. L’oroscopo makeup & fashion di domenica 5 luglio, segno per segno. È il famoso main character placebo. Non risolve i problemi, certo. Però è molto difficile sentirsi il clown della situazione quando hai l’eyeliner perfetto, i capelli che collaborano e un outfit che ti fa camminare con quella sicurezza inspiegabile che normalmente possiedi solo quando hai le cuffie nelle orecchie e la colonna sonora giusta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - L’oroscopo makeup & fashion: il tuo alter ego beauty è già uscito di casa (e sta meglio di te)

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