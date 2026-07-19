Logan Paul ha dichiarato di voler rimanere in WWE per almeno altri cinque anni. Durante un’intervista, l’ex campione ha affermato di non avere intenzione di abbandonare il circuito nei prossimi tempi. La sua volontà di proseguire è chiara, anche se non ha fornito dettagli sui contratti o piani specifici. Attualmente, Paul continua a partecipare regolarmente agli eventi della federazione.

Logan Paul non sta pensando di lasciare la WWE, almeno non nel prossimo futuro. Durante un’intervista al The Stephen A. Smith Show, l’ex campione degli Stati Uniti ha rivelato di voler continuare a combattere sul ring per almeno altri cinque anni e che, se tutto andrà secondo i suoi piani, la sua carriera in WWE potrebbe durare anche molto più a lungo: “Mia figlia ha due anni, giusto? E devo dire che la WWE è davvero impegnativa. Mi piacerebbe poter continuare a farlo per almeno altri cinque anni”. Per Logan, però, cinque anni sarebbero solo il punto di partenza. Il suo obiettivo è quello di diventare uno dei pochi personaggi arrivati dal mondo dell’intrattenimento capaci di costruirsi una vera carriera nel wrestling, lunga anche oltre un decennio: “Magari sarò uno di quei ragazzi che avrà una carriera di 10 o 15 anni. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Logan Paul punta a restare in WWE a lungo: “Voglio continuare ancora per almeno cinque anni”

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Logan Paul Reveals The Secret To His INSANE WWE Body Transformation

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