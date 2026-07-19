L’Atalanta ha avviato i contatti per acquistare il giocatore del Sassuolo, un attaccante con capacità di ricoprire diversi ruoli offensivi. La trattativa riguarda anche Daniel Maldini, che piace ai nerazzurri. Restano ancora da definire il prezzo e le modalità dell’operazione, mentre l’Atalanta si prepara a cedere Kerim Alajbegovic, per cui si stanno valutando le offerte.

SASSUOLO È un polivalente d’attacco, nel senso che può giocare più ruoli, e l’Atalanta, che starebbe mettendo le mani su Kerim Alajbegovic, è pronta a cederlo. Le due circostanza fanno di Daniel Maldini, classe 2001, forse il primo ‘vero’ obiettivo del Sassuolo cui il mercato – Pinamonti è chiacchierato, Laurientè anche – potrebbe ridisegnare l’attacco. Ecco allora che il Sassuolo ‘spinge’: sul figlio d’arte – la scorsa stagione prima all’Atalanta, 9 presenze in campionato, poi alla Lazio, 14 e 2 gol – c’era anche il Cagliari, pronto ad assicurarselo, ma in prestito con diritto di riscatto, mentre il Sassuolo sembra pronto ad investire sul fantasista, ragiona su affare a titolo definitivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - L’obiettivo per l’attacco neroverde. Piace Daniel Maldini e l’Atalanta ora apre . Ma restano da concordare il prezzo e la formula

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DANIEL MALDINI alla LAZIO! Sono DEVASTATO! Vi PREGO fate FINIRE questo MERCATO...

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