Atalanta Daniel Maldini può partire | lo cerca il Cagliari

Il Cagliari ha avviato trattative con l’Atalanta per Daniel Maldini, attaccante milanese di quasi 25 anni. La società sarda ha già rinnovato il contratto con Andrea Belotti, 33 anni, per la prossima stagione. Maldini, che non ha ancora deciso il suo futuro, è nel mirino del club rossoblù. Nessuna ufficialità è stata comunicata al momento.

Bergamo, 15 luglio 2026 – Contatti in corso tra il Cagliari e l’Atalanta per Daniel Maldini. Il non ancora 25enne attaccante milanese è nel mirino del club sardo che nei giorni scorsi ha rinnovato per la prossima stagione l’accordo con il 33enne attaccante bergamasco Andrea Belotti. Nel progetto dei rossoblu si andrebbe così a formare una coppia offensiva tutta lombarda con gli ex azzurri Belotti e Maldini. L’Atalanta la settimana scorsa ha chiuso proprio con il Cagliari l’operazione Gianluca Gaetano, per 12 milioni più 2 di bonus, tenendo però fuori Maldini, rientrato a giugno dal prestito semestrale alla Lazio che non lo ha riscattato alla cifra fissata di 11 milioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Lazio, Daniel Maldini è arrivato a Fiumicino

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Atalanta, per Daniel Maldini si muovono Parma e Sassuolo ma per averlo in prestitoParma e Sassuolo sono interessate a prendere in prestito Daniel Maldini, attaccante milanese classe 2001, che compirà 25 anni in autunno.

Temi più discussi: Cagliari, si avvicina Daniel Maldini: intesa sulla formula del trasferimento; Ederson allo United, l'affare salta: il motivo. La Roma prepara il colpo da 40 milioni; Cagliari, asse con l’Atalanta: Gaetano a Bergamo, Maldini verso la Sardegna; Daniel Maldini può lasciare l'Atalanta: spunta anche il Sassuolo.

Per un Gaetano che viene può esserci un Maldini che và. I contatti tra #Atalanta e Cagliari non terminano con l'operazione Gaetano, i Sardi vorrebbero chiedere Daniel Maldini a Giuntoli in prestito con diritto di riscatto, il giocatore rimane fuori dai piani di Sarri. x.com

Atalanta, Daniel Maldini può partire: lo cerca il CagliariIl figlio dell’ex monumento milanista andrebbe a comporre una coppia d’attacco tutta lombarda con il Gallo Belotti. Attenzione al possibile inserimento del Sassuolo ... sport.quotidiano.net

Atalanta's Daniel Maldini could leave: Cagliari are interested.The son of the former AC Milan legend would form an all-Lombard attacking partnership with Gallo Belotti. Keep an eye on Sassuolo's possible inclusion. sport.quotidiano.net