LIVE Motocross GP Gran Bretagna MXGP 2026 in DIRETTA | Herlings vince gara-1 Adamo chiude quinto

Notizia in breve

Herlings ha vinto la prima gara del GP di Gran Bretagna MXGP 2026, mentre Adamo si è classificato quinto. La competizione ha avuto un imprevisto con il ritiro di Coenen, che ha lasciato la gara prima del suo termine. La corsa si è conclusa senza ulteriori incidenti significativi, e i piloti si preparano per la seconda manche prevista alle 18.