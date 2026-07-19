LIVE Motocross GP Gran Bretagna MXGP 2026 in DIRETTA | Herlings vince gara-1 Adamo chiude quinto
Herlings ha vinto la prima gara del GP di Gran Bretagna MXGP 2026, mentre Adamo si è classificato quinto. La competizione ha avuto un imprevisto con il ritiro di Coenen, che ha lasciato la gara prima del suo termine. La corsa si è conclusa senza ulteriori incidenti significativi, e i piloti si preparano per la seconda manche prevista alle 18.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.55 Grazie per averci seguito e appuntamento alle ore 18 per gara-2. 15.54 Gara che regala una sorpresa con il ritiro di Coenen, Herlings vince senza lottare. Adamo lotta con Fernandez ma alla fine ha la meglio lo spagnolo per la quarta piazza. Sfortunato Vialle per una caduta. 15.52 Ecco l’ordine di arrivo di gara-1: 1 84 Herlings, Jeffrey NED HON 34:43.207 17 0 0 1:56.279 7 1:59.899 1:57.990 1:57.362 0:25.426 0:21.233 Finish 2 243 Gajser, Tim SLO YAM 34:46.328 17 0:03.121 0:03.121 1:56.312 8 1:58.938 1:58.778 1:58.802 0:37.039 0:35.714 0:25.063 0:21.122 Finish 3 1 Febvre, Romain FRA KAW 34:51.013 17 0:07. 🔗 Leggi su Oasport.it
The battle we've been waiting for! Herlings vs Lucas Coenen!
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