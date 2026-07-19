LIVE Italia-Cuba Nations League volley 2026 in DIRETTA | serve l’ultimo passo per la qualificazione!

Notizia in breve

L'Italia ha bisogno di un punto per qualificarsi alla fase finale della Nations League di volley 2026. La squadra sta giocando contro Cuba in una partita decisiva. Se ottiene almeno un set, la qualificazione sarà assicurata. La partita è in corso e i risultati sono ancora in bilico. La diretta è aggiornata in tempo reale.