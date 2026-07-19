LIVE Italia-Cuba Nations League volley 2026 in DIRETTA | serve l’ultimo passo per la qualificazione!
L'Italia ha bisogno di un punto per qualificarsi alla fase finale della Nations League di volley 2026. La squadra sta giocando contro Cuba in una partita decisiva. Se ottiene almeno un set, la qualificazione sarà assicurata. La partita è in corso e i risultati sono ancora in bilico. La diretta è aggiornata in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ITALIA SI QUALIFICA SE.TUTTE LE COMBINAZIONI Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’ Italia e il Cuba valido per l’ultima giornata del round robin di Nations League volley, con gli azzurri di Ferdinando De Giorgi che si giocheranno il tutto per tutto per conquistare l’accesso alle Finals della competizione, cosi da poter cercare il titolo solo sfiorato la passata stagione in finale contro la Polonia, persa per 3-0. I campioni del Mondo in carica hanno un piede e mezzo alle Finals ma manca ancora la certezza matematica: infatti, in caso di... 🔗 Leggi su Oasport.it
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Italia vs Cuba | Volleyball Nations League (VNL) | 19 luglio 2026 RISULTATO IN DIRETTA
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? 19/07 | 8:30 (ora italiana) Cuba Asue Arena, Osaka Diretta #DAZN e #VBTV #LaNazionale | #VNL2026 | #BePartOfTheGame | Volleyball World | Volleyball Nations League facebook
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