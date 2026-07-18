LIVE Italia-Argentina Nations League volley 2026 in DIRETTA | sfida decisiva per la qualificazione

L'Italia e l'Argentina si sfidano nella partita decisiva per la qualificazione alla Nations League 2026 di volley. La gara è in corso e si gioca senza interruzioni. Entrambe le squadre sono in campo con formazione completa, e i punti vengono aggiornati in tempo reale. La partita si sta svolgendo senza errori evidenti o sanzioni disciplinari. La cronaca continuerà con i risultati e le azioni principali fino alla fine del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’ Italia e l’ Argentina valido per il penultimo match della prima fase della Nations League, con gli azzurri che si giocheranno tutto, o quasi, contro la nazionale albiceleste per cercare di rientrare nelle prime sette posizioni della classifica, le uniche valide per raggiungere le Finals visto che l’ottavo biglietto è già della Cina, essendo il paese ospitante. Gli azzurri del commissario tecnico Ferdinando De Giorgi si trovano al quinto posto in classifica a due match dalla fine della prima fase, con la vittoria sull’ Argentina che sarebbe fondamentale per qualificarsi all’atto finale della competizione, soprattutto in vista degli Europei che inizieranno il prossimo 10 settembre. 🔗 Leggi su Oasport.it

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