LIVE Italia-Cuba 1-1 Nations League volley 2026 in DIRETTA | azzurri in lotta per il vantaggio 20-18
Durante la partita tra Italia e Cuba nella Nations League di volley, il punteggio è 20-18 per gli azzurri. L’Italia ha richiesto una challenge per verificare se il tocco del muro sia avvenuto prima del contatto con l’asta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ITALIA SI QUALIFICA SE.TUTTE LE COMBINAZIONI 22-20 C’è prima il tocco del muro e poi dell’asta. Challenge dell’Italia per capire se c’è stato prima il tocco del muro e poi dell’asta. 21-20 L’attacco di Romanò prende l’asta con la parallela da posto due. Sani entra al posto di Sanguinetti. 21-19 Esce il servizio di Cuba. 20-19 Mani fuori di Masso. Time-out di Cuba. 20-18 Lavia chiude la ricezione slash! 19-18 Primo tempo di Mati. 18-18 Mani fuori di Masso. 18-17 Muro vincente di Mati!! 17-17 Ace di Giannelli. 16-17 Non passa il colpo di Simon. 15-17 Primo tempo di Simon. 15-16 Che attacco in diagonale di Romanò. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Italia vs Cuba | Volleyball Nations League (VNL) | 19 luglio 2026 RISULTATO IN DIRETTA
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