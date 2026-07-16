LIVE Italia-Belgio 0-0 Nations League volley 2026 in DIRETTA | inizia il match degli azzurri

Notizia in breve

La partita tra Italia e Belgio nella Nations League volley 2026 è iniziata con il Belgio in vantaggio per 0-1, grazie a un punto di Colson nel primo tempo. L’Italia ha pareggiato con una diagonale di Romanò da posto due, portando il punteggio a 1-1. La partita è in corso, le squadre sono in campo e si sta disputando il primo set.