LIVE Italia-Belgio 0-0 Nations League volley 2026 in DIRETTA | inizia il match degli azzurri
La partita tra Italia e Belgio nella Nations League volley 2026 è iniziata con il Belgio in vantaggio per 0-1, grazie a un punto di Colson nel primo tempo. L’Italia ha pareggiato con una diagonale di Romanò da posto due, portando il punteggio a 1-1. La partita è in corso, le squadre sono in campo e si sta disputando il primo set.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Diagonale di Romanò da posto due. 0-1 Primo tempo di Colson. Inizia il match 8.29 Squadre in campo, sta per iniziare il primo set. 8.27 Italia in campo con Bottolo, Mati, Romanò, Giannelli, Luca Porro, Sanguinetti e Balaso come libero. 8.24 Siamo agli inni nazionali, il primo ad essere cantato è quello dell’Italia. 8.22 Ricordiamo che il Belgio, supportato da un grande Reggers, riuscì a battere l’Italia per 3-2 nella fase a gironi dei Mondiali, con gli azzurri che si ripresero la rivincita ai quarti di finale vincendo per 3-0. 8.20 Mancano dieci minuti all’inizio del match. 8.18 Parecchi... 🔗 Leggi su Oasport.it
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