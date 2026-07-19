Andrea Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position nel GP del Belgio sul circuito di Spa. Si sfiderà in partenza con Verstappen, Russell e le due Ferrari. Se vincerà, diventerà il primo italiano a conquistare il GP di Spa in 73 anni. Antonelli ha stabilito diversi record nel Mondiale F1 e questa è la sua prima possibilità di vincere sul circuito delle Ardenne. La gara si svolge oggi, in diretta.

Non si contano più i record che Andrea Kimi Antonelli sta conquistando nel Mondiale F1. Se vincerà anche il GP del Belgio sul circuito di Spa, diventa il primo italiano, da 73 anni a questa parte, a conquistare il bellissimo e difficile tracciato ricavato nelle Ardenne. Ma non sarà una passeggiata. Il poleman bolognese, dovrà vedersela con Max Verstappen, che con la Red Bull-Ford scatterà dalla prima fila con lui. Poi, dovrà guardarsi dal compagno di squadra George Russell, terzo, e con la prima delle due Ferrari, quella di Charles Leclerc. Della partita vuol far parte anche Lewis Hamilton, in terza fila con Oscar Piastri. La lunghezza del circuito, 7 km, il lungo rettifilo di arrivo che segue la doppia Eau Rouge-Raidillon, promettono una gara ad alta intensità. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Segui gli aggiornamenti su Antonelli.

© Ilmessaggero.it - Live Gp Belgio in diretta: Antonelli in pole se la gioca contro Verstappen, Russell e le due Ferrari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

LIVE Alle 15 GP del Belgio: Antonelli ancora in pole, poi Verstappen e Russell. Ferrari 4ª e 5ªAlle 15 si è disputato il Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps.

Live GP Austria, la diretta: Russell comanda, le due Ferrari cambiano le gomme, Verstappen 2° e Antonelli 3°A metà gara del GP Austria, George Russell guida con un vantaggio di 5,3 secondi su Max Verstappen, seguito da Antonelli a 1,5 secondi.

Temi più discussi: LIVE F1, GP Belgio 2026 in DIRETTA: Antonelli mette a posto l’assetto e chiude in testa. Venerdì complicato per la Ferrari; LIVE F1, GP Belgio 2026 in DIRETTA: pole di Antonelli, Ferrari beffata da una bandiera gialla. La griglia di partenza; F1 oggi in tv, GP Belgio 2026: orario gara, programma, streaming, differita TV8; Il Mondiale di Formula 1 a Spa: è il giorno della gara. IL PROGRAMMA.

LIVE F1, GP Belgio 2026 in DIRETTA: alle 12.30 la FP3, la Ferrari prova ad avvicinarsi ad Antonelli - #BelgianGP #Hamilton #Leclerc #Russell #Norris #Verstappen #Piastri #Vasseur #Alonso #Antonelli #F1 x.com

LIVE - Qualifiche GP Belgio 2026 reddit

Formula 1 oggi, orari TV del GP Belgio a Spa su TV8 e Sky e dove vederlo: Kimi Antonelli in pole, Ferrari a caccia del podio con Leclerc e HamiltonLa diretta della gara del GP Belgio di F1 in calendario oggi a Spa-Francorchamps: gli aggiornamenti live. Leclerc e Hamilton sfidano Kimi Antonelli, Russell, Verstappen e le McLaren per la vittoria. fanpage.it

F1, diretta live GP Belgio a Spa: Antonelli dalla pole per tornare a vincere, Ferrari all'assalto del podioIl racconto in diretta del GP del Belgio, decimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Si corre sul Circuito di Spa-Francorchamps. Sono previsti 44 giri. Semafori spenti alle 15.00 di domenica ... sport.virgilio.it