Live Gp Belgio in diretta | Antonelli in pole se la gioca contro Verstappen Russell e le due Ferrari

Da ilmessaggero.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Andrea Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position nel GP del Belgio sul circuito di Spa. Si sfiderà in partenza con Verstappen, Russell e le due Ferrari. Se vincerà, diventerà il primo italiano a conquistare il GP di Spa in 73 anni. Antonelli ha stabilito diversi record nel Mondiale F1 e questa è la sua prima possibilità di vincere sul circuito delle Ardenne. La gara si svolge oggi, in diretta.

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Non si contano più i record che Andrea Kimi Antonelli sta conquistando nel Mondiale F1. Se vincerà anche il GP del Belgio sul circuito di Spa, diventa il primo italiano, da 73 anni a questa parte, a conquistare il bellissimo e difficile tracciato ricavato nelle Ardenne. Ma non sarà una passeggiata. Il poleman bolognese, dovrà vedersela con Max Verstappen, che con la Red Bull-Ford scatterà dalla prima fila con lui. Poi, dovrà guardarsi dal compagno di squadra George Russell, terzo, e con la prima delle due Ferrari, quella di Charles Leclerc. Della partita vuol far parte anche Lewis Hamilton, in terza fila con Oscar Piastri. La lunghezza del circuito, 7 km, il lungo rettifilo di arrivo che segue la doppia Eau Rouge-Raidillon, promettono una gara ad alta intensità. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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