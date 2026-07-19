Alle 15 si è disputato il Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps. Antonelli, pilota della Mercedes, ha ottenuto la sesta pole position della stagione, partendo davanti a tutti. Accanto a lui in prima fila c’è l’olandese di una scuderia di vertice. In seconda fila si trovano il compagno di squadra di Antonelli e il pilota di una scuderia italiana. La Ferrari si posiziona in quarta e quinta posizione.

Sul circuito di Spa-Francorchamps il pilota italiano della Mercedes parte per la sesta volta in questa stagione davanti a tutti. Accanto a lui l'olandese della Red Bull e in seconda fila il compagno di scuderia e la Rossa di Leclerc. Hamilton è 5° accanto a Piastri (McLaren). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - LIVE Alle 15 GP del Belgio: Antonelli ancora in pole, poi Verstappen e Russell. Ferrari 4ª e 5ª

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F1 GP BELGIO | GARA LIVE Antonelli & Verstappen in prima fila! Ferrari cerca la rimonta

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