LIVE F1 GP Belgio 2026 in DIRETTA | duello Antonelli-Leclerc per la vittoria! Finale incandescente
Durante il GP del Belgio 2026, il duello tra Antonelli e Leclerc per la vittoria si è acceso negli ultimi giri. Al 39° giro, Hamilton ha tentato un sorpasso su Piastri all’esterno, ma l’australiano ha resistito e ha mantenuto la posizione. Nello stesso momento, Antonelli ha accelerato, dando uno scatto decisivo. La gara si è conclusa con un finale molto combattuto, senza ulteriori dettagli sui risultati finali.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 39° giro44 Hamilton attacca Piastri all’esterno, ma l’australiano si difende e chiude la porta. 39° giro44 Antonelli dà uno strappo. 1?3 su Leclerc, che ora non può più utilizzare la modalità overtake. 38° giro44 Antonelli guadagna un decimo: 0?9 su Leclerc. 37° giro44 Attenzione anche all’affidabilità: un fattore da considerare per queste ultime tornate. 37° giro44 La Ferrari sta confermando di potersi giocare il Mondiale sino a dicembre! 37° giro44 Che Ferrari in questo finale! Hamilton si porta a 1?4 da Piastri! 37° giro44 DUELLO TOTALE! Ci crede Leclerc! Resta a 8 decimi da Antonelli! E nel secondo intermedio, quello con più curve, la Ferrari fa la differenza! 36° giro44 Le gomme più fresche di 2 giri possono fare la differenza a favore di Leclerc. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Antonelli.
F1 GP BELGIO | GARA LIVE Antonelli & Verstappen in prima fila! Ferrari cerca la rimonta
Notizie e thread social correlati
LIVE F1, GP Belgio 2026 in DIRETTA: la Ferrari sogna un’altra vittoria! Leclerc al comando con 3? su AntonelliAl 30º giro del Gran Premio di Belgio, Antonelli si avvicina a 1,9 secondi da Leclerc, che guida la gara.
LIVE F1, GP Belgio 2026 in DIRETTA: Antonelli davanti a Leclerc, ora la decisiva Q3Durante le qualifiche del Gran Premio del Belgio 2026, Antonelli ha ottenuto il miglior tempo, posizionandosi davanti a Leclerc di appena 0,053...
Temi più discussi: LIVE F1, GP Belgio 2026 in DIRETTA: duello Antonelli-Russell, Ferrari chiamata alla rimonta; F1 | Spa-ziale pole di Antonelli in Belgio davanti a Max. Ferrari quarta con Leclerc; DIRETTA F1 - GP Belgio 2026, Spa: LIVE Qualifiche, lotta per la POLE - Live - Formula 1; LIVE F1, GP Belgio 2026 in DIRETTA: Antonelli mette a posto l’assetto e chiude in testa. Venerdì complicato per la Ferrari.
F1 GP Belgio a Spa continua su: https://www.fanpage.it/sport/live/formula-1-oggi-orari-tv-del-gp-belgio-a-spa-su-tv8-e-sky-e-dove-vederlo-kimi-antonelli-in-pole-ferrari-a-caccia-del-podio-con-leclerc-e-hamilton/ https://www.fanpage.it/Hamilton ha un problema facebook
LIVE F1, GP Belgio 2026 in DIRETTA: alle 12.30 la FP3, la Ferrari prova ad avvicinarsi ad Antonelli - #BelgianGP #Hamilton #Leclerc #Russell #Norris #Verstappen #Piastri #Vasseur #Alonso #Antonelli #F1 x.com
Spiegato: Come l'errore della bandiera gialla ha costato a Charles Leclerc nelle qualifiche di F1 in Belgio reddit
F1, diretta live GP Belgio Spa: giro 34, Antonelli supera Leclerc e va in testa. Hamilton 5°Il racconto in diretta del GP del Belgio, decimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Si corre sul Circuito di Spa-Francorchamps. Sono previsti 44 giri. Semafori spenti alle 15.00 di domenica ... sport.virgilio.it
F1 GP Belgio a Spa, la gara in diretta LIVE: Kimi Antonelli leader su Leclerc e VerstappenIl GP del Belgio non sarà trasmesso in diretta in chiaro su TV8. La gara inizierà alle ore 15:00 e sarà visibile live esclusivamente su Sky, Sky Go e NOW. Il canale 8 del digitale terrestre proporrà l ... fanpage.it