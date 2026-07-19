LIVE F1 GP Belgio 2026 in DIRETTA | duello Antonelli-Leclerc per la vittoria! Finale incandescente

Notizia in breve

Durante il GP del Belgio 2026, il duello tra Antonelli e Leclerc per la vittoria si è acceso negli ultimi giri. Al 39° giro, Hamilton ha tentato un sorpasso su Piastri all’esterno, ma l’australiano ha resistito e ha mantenuto la posizione. Nello stesso momento, Antonelli ha accelerato, dando uno scatto decisivo. La gara si è conclusa con un finale molto combattuto, senza ulteriori dettagli sui risultati finali.