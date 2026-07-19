LIVE F1 GP Belgio 2026 in DIRETTA | duello Antonelli-Leclerc per la vittoria! Finale incandescente

Da oasport.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il GP del Belgio 2026, il duello tra Antonelli e Leclerc per la vittoria si è acceso negli ultimi giri. Al 39° giro, Hamilton ha tentato un sorpasso su Piastri all’esterno, ma l’australiano ha resistito e ha mantenuto la posizione. Nello stesso momento, Antonelli ha accelerato, dando uno scatto decisivo. La gara si è conclusa con un finale molto combattuto, senza ulteriori dettagli sui risultati finali.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 39° giro44 Hamilton attacca Piastri all’esterno, ma l’australiano si difende e chiude la porta. 39° giro44 Antonelli dà uno strappo. 1?3 su Leclerc, che ora non può più utilizzare la modalità overtake. 38° giro44 Antonelli guadagna un decimo: 0?9 su Leclerc. 37° giro44 Attenzione anche all’affidabilità: un fattore da considerare per queste ultime tornate. 37° giro44 La Ferrari sta confermando di potersi giocare il Mondiale sino a dicembre! 37° giro44 Che Ferrari in questo finale! Hamilton si porta a 1?4 da Piastri! 37° giro44 DUELLO TOTALE! Ci crede Leclerc! Resta a 8 decimi da Antonelli! E nel secondo intermedio, quello con più curve, la Ferrari fa la differenza! 36° giro44 Le gomme più fresche di 2 giri possono fare la differenza a favore di Leclerc. 🔗 Leggi su Oasport.it

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