LIVE Atletica Europei U18 2026 in DIRETTA | l’Italia cala l’asso Alessia Succo

Da oasport.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia ha ottenuto una vittoria significativa nella quarta giornata degli Europei U18 di atletica a Rieti, grazie alla prestazione di Alessia Succo. La competizione si è conclusa con questa ultima sessione di gare, che ha visto la partecipazione di diversi giovani atleti europei. La giornata ha incluso diverse discipline e finali, con gli atleti che hanno cercato di migliorare i propri record personali. La diretta ha coperto tutti gli eventi principali della giornata conclusiva.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della quarta ed ultima giornata di gare dell’Europei di Atletica under 18 di Rieti. Nell’impianto laziale Raul Guidobaldi si affronteranno i ragazzi più talentuosi del vecchio continente! Anche oggi in scena uno degli assi della selezione azzurra; Alessia Succo si giocherà le medaglie nei 100 metri ostacoli. L’azzurra, nelle batterie tenutesi ieri, ha dimostrato di essere la grandissima favorita segnando il nuovo record europeo di categoria (12.91). L’ostacolista non è ovviamente l’unica azzurra presente oggi in gara. Si parte alle 8. 🔗 Leggi su Oasport.it

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