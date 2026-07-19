LIVE Atletica Europei U18 2026 in DIRETTA | l’Italia cala l’asso Alessia Succo

Notizia in breve

L’Italia ha ottenuto una vittoria significativa nella quarta giornata degli Europei U18 di atletica a Rieti, grazie alla prestazione di Alessia Succo. La competizione si è conclusa con questa ultima sessione di gare, che ha visto la partecipazione di diversi giovani atleti europei. La giornata ha incluso diverse discipline e finali, con gli atleti che hanno cercato di migliorare i propri record personali. La diretta ha coperto tutti gli eventi principali della giornata conclusiva.