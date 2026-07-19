Due giovani talenti, entrambi ventenni, si preparano a sfidarsi in una finale importante. Uno di loro, già noto a livello mondiale, ha già vinto numerosi trofei, mentre l’altro sta emergendo come promessa. La partita si concentra su questa differenza di esperienza e status, con il pubblico e gli addetti ai lavori che seguono attentamente ogni mossa. La sfida rappresenta un confronto tra un campione affermato e una nuova promessa del calcio.

Ruota tutto attorno a questo interrogativo, che ci ribadisce ancora una volta come il calcio - forse più di ogni altro sport - vive di questi rimandi, di questi paragoni, di questo ping pong tra passato e presente in divenire, nell’attesa che diventi futuro. Il Messi che abbiamo scoperto in questo Mondiale - il sesto a cui partecipa - è un uomo solo al traguardo, anche se a vigilare sul suo estro c’è una Band of Brothers di uomini che per lui darebbero il sangue. L’Argentina, appunto. Che senza di lui non avrebbe ragione di esistere, e fin qua - fino all’ultimo atto - non ci sarebbe arrivata. Lo Yamal che finora ha brillato a intermittenza è la stella che cerchiamo nella notte luminosa della Spagna, la nazionale che più di altre è cresciuta in questo Mondiale, di partita in partita. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Lionel Messi e Lamine Yamal: vent'anni, due campioni, una finale

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Lionel Messi. Lamine Yamal. Argentina vs. Spain for it all.

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