Lo scorso anno, Lionel Messi aveva dichiarato che, a causa della sua età, non avrebbe partecipato ai Mondiali del 2026. La sua frase suggeriva un possibile addio alla partecipazione in nazionale. Non ci sono state conferme ufficiali successivamente, e l’attuale situazione non indica se abbia cambiato idea o meno. La sua posizione rimane incerta, senza dichiarazioni recenti sulla sua presenza nel prossimo torneo mondiale.

Lionel Messi, l’anno scorso, aveva liquidato l’idea di partecipare ai Mondiali del 2026 con una frase che suonava come un addio: «Data la mia età, la cosa più logica è che non ce la farò». Il più grande calciatore di sempre sembrava avviato a concludere la propria storia con la nazionale dopo il 3?0 dell’Argentina sul Venezuela nelle qualificazioni. La frase ha spento, da un lato, le speranze di chi sognava un’ultima Copa Mundial, dall’altro, ha regalato un meme immortale, con Messi improvvisamente alleato dei millennial che vanno a letto presto. Ma dopo aver trascinato la Selección fino alla finale, Lionel Messi ci ha fatti sentire tutti ingenui per avere immaginato un Mondiale senza di lui. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Lionel Messi è ancora il più grande spettacolo del mondo

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Perché Lionel Messi è così difficile da capire? reddit

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