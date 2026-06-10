Lionel Messi ha dimostrato di essere in buona forma fisica in vista della Coppa del Mondo, partecipando a una partita in cui l’Argentina ha battuto l’Islanda. La partita si è conclusa con il team argentino che ha superato gli avversari, confermando la preparazione del capitano per la competizione internazionale. La prestazione di Messi è stata segnalata come significativa per la sua condizione fisica attuale. La partita si è svolta il 10 giugno 2023.

2026-06-10 10:21:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Lionel Messi ha segnato e ha contribuito a creare un altro gol in un cameo di 20 minuti per dimostrare la sua forma fisica per la Coppa del Mondo e aiutare l’Argentina a vincere 3-0 nel riscaldamento contro l’Islanda ieri sera. Messi soffriva di affaticamento muscolare e non giocava da quando era stato espulso nello scontro della MLS tra Inter Miami e Philadelphia Union il 24 maggio e il suo successivo recupero era stato il principale punto di discussione sui campioni in carica. Ha iniziato l’amichevole in Alabama in panchina, ma è entrato dopo 70 minuti davanti a un’accoglienza da eroe davanti a 88. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Lionel Messi ritorna alla grande e dimostra la sua forma fisica per la Coppa del Mondo mentre l’Argentina supera l’Islanda

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