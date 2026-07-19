L’Avis ha lanciato un nuovo appello per le donazioni di sangue, invitando a prenotare le sessioni. La situazione delle scorte nella Bergamasca è stabile, ma si raccomanda comunque di programmare le donazioni. Le strutture sono aperte e disponibili per accogliere i donatori, che sono invitati a prenotare in anticipo. Nessun dato specifico sulle quantità di sangue disponibili o sulle modalità di prenotazione.

Si rinnova come ogni estate l’appello dell’Avis per le donazioni di sangue. Nella Bergamasca la situazione è sotto controllo, le scorte ci sono, in ogni caso l’invito è a prenotare le visite e donare. "Giugno – sottolinea il presidente provinciale, Roberto Guerini – sotto il profilo delle donazioni di sangue e plasma, ha fatto registrare un calo di affluenza, ormai cronico in estate, che rileviamo ancora adesso". L’andamento delle donazioni del primo semestre dell’anno segna in ogni caso una crescita complessiva della raccolta. Al netto di mesi più positivi rispetto ad altri, al 30 giugno le donazioni, come certificato dalle statistiche elaborate dall’associazione, sono state 31. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’invito di Avis: "Prenotate la donazione"

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