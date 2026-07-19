L’intrigo Pulisic al bivio | sirene Mls per Capitan America

Da dicembre 2025, Christian Pulisic non ha più segnato con il Milan, dopo aver segnato l’ultima volta in Serie A il 28 dicembre 2025 nel match vinto 3-0 contro il Verona. L’attaccante statunitense, che ha subito un infortunio che lo ha tenuto fuori per 68 giorni nella stagione precedente, non ha trovato la rete in tutte le partite successive. Nel frattempo, si parla di un interesse da parte di squadre della Major League Soccer.

In serie A l’ultima traccia l’ha lasciata il 28 dicembre del 2025, una zampata nel rotondo 3-0 rifilato al Verona. Da allora (complice l’infortunio che lo ha tenuto fuori in tutto per 68 giorni nella scorsa stagione) Christian Pulisic non segna più con la maglia del Milan. Il Mondiale avrebbe dovuto rilanciarlo, in realtà il calciatore statunitense ha chiuso malamente il torneo con una microfrattura a tibia e perone della gamba destra rimediata negli ottavi contro il Belgio e che lo costringerà a star fuori 4-6 settimane. Tutto ciò alla vigilia della nuova stagione, con un rinnovo da firmare “congelato“ dall’entourage del giocatore (contratto in scadenza nel 2027 ma con opzione unilaterale per un altro anno a favore dei rossoneri) e le idee da schiarirsi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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